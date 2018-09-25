Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaza, Kocaeli TEM otoyolu Bekirdere Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Demir A. İdaresindeki 34 LCJ 02 plakalı otomobil TEM Ankara istikametinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada kazayı fark eden diğer sürücüler tarafından 112 acil yardım ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden ekipler tarafından kaza yapan otomobilde bulunan sürücü Demir A. ve Refik O.'nun ilk müdahaleleri yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.