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06 Haziran 2018 15:11

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

06 Haziran 2018 15:11


Kaza, Kartepe ilçesi Akmeşe Yolu D-100 Karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Tamer A. idaresindeki 41 NY 433 plakalı kamyonet, Akmeşe Uzunçiftlik Yolu üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta 41 FH 075 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan Zehra Y., Selime Y., 2 yaşındaki Bilal Y., Fatma A. Zeynep A. otomobil içerisinde sıkıştı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Selime Y.’nin durumunun ağır olduğu kaydedildi.


Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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