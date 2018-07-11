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11 Temmuz 2018 15:43

Otomobil parçası fabrikasındaki yangın hasara neden oldu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar’da bulunan bir otomobil parçası üretim fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobil parçası fabrikasındaki yangın hasara neden oldu

11 Temmuz 2018 15:43

Yangında maddi hasar meydana geldi.


Olay, sabah saatlerinde Çayırova Şekerpınar Marmara Geri Dönüşüm Sitesi’nde bulunan bir otomobil parçası üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle fabrikada yangın çıktı. Yangını gören fabrika çalışanları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikanın depo kısmında bulunan sıfır malzemelerinin büyük oranda yandığı öğrenildi.


Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.




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