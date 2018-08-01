Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı

Kaza saat 15.30 sıralarında Kartepe Uzuntarla ışıklar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Fırat Çetin (19) idaresindeki 11 EK 590 plakalı otomobil, Kartepe Uzuntarla ışıklar mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkarak yolun sağında park halinde olan Yusuf Karakaş’ın kullandığı 34 KE 8891 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar gören otomobildeki sürücü Fırat Çetin ve araçtaki kardeşi Zahide Meva Çetin (7) yaralanırken annesi Nurhan Çetin yara almadan kurtuldu.

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.