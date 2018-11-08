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Otomobil plakasız motorsikletle çarpıştı

Kocaeli İzmit ilçesinde hareket halindeki otomobil dönüş plakasız motosikletle çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.


Olay saat 10.30 sıralarında Körfez Sekapark'ta Salim Dervişoğlu Caddesi Sekapark 2. Etap istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail E. idaresindeki 41 BZ 257 plakalı otomobil, dönüş yapmakta olan Mustafa A.(21) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa A. hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Mustafa Aka Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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