Otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, 15.30 sıralarında Karatepe Yıldız Caddesi ile İnegöl Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan K. idaresindeki 41 ES 171 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen 41 BK 756 plakalı beyaz eşya yüklü kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 41 ES 171 plakalı otomobilde bulunan sürücü Erkan K., eşi Fatma K. ve kızları Hira K. araç içerisinde sıkışarak, kamyonet sürücüsü Ertan G. ise hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kocaeli Devlet ve Umuttepe Eğitim Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.