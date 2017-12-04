Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 15:40

Otomobilde uyuşturucu alan iki kişi polise yakalandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin TEM Otoyolu Kartepe ilçesi mevkiinde dinlenme tesisleri içerisindeki otomobilde uyuşturucu kullanan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu alan iki kişi polise yakalandı

04 Aralık 2017 15:40



Olay Tem Otoyolu Kartepe mevkiisinde bulunan dinlenme tesisi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen 2 kişi, 37 SN 073 plakalı otomobil içirişinde uyuşturucu almaya başladılar. Bir müddet sonra uyuşturucunun etkisiyle sızan iki kişi, otomobilin içerisine kendinden geçti. Bu sırada otomobilin yanına park eden bir tır sürücüsü ise baygın halde duran iki kişiyi görerek polis ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobildeki iki kişiyi uyandırarak araçtan indirdi. Araçta arama yapan polis ekipleri, bir miktar esrar ve içimde kullanılan düzenek ele geçirdiler. Şahısları gözaltına alan polis ekipleri, detaylı inceleme yapmak için otomobili de çekici ile otoparka götürdü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
9
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    10°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç