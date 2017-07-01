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01 Temmuz 2017 19:33

Otomobilden atlayan anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürüklenen otomobilden atlayan ve kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden anne ve 8 aylık bebeği son yolculuklarına uğurlandı.

Otomobilden atlayan anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı

01 Temmuz 2017 19:33


İzmit Yenişehir Mahallesi Şehirlerarası Otogar Işıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin arka koltuğunda oturan sürücünün kardeşinin eşi Pınar Azaklı (34), panikleyerek kucağındaki 8 aylık bebeği Ravza Miray Azaklı ile birlikte sürüklenen otomobilden aşağıya atlamıştı. Kamyonun altında kalan anne ve bebeğinin olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde olay yerine yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.


Murat Azaklı’nın eşi olan Pınar Azaklı ve 8 aylık bebeği Ravza Miray Azaklı’nın cenazeleri Körfez Hacı Muharrem Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Cenaze namazı esnasında gözyaşları sel olurken eşi ve 8 aylık bebeğini kaybetmenin acısını yaşayan Murat Azaklı güçlükle ayakta durabildi.




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