Otomobile çarpmamak için manevra yapan hurda yüklü tır devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza akşam saatlerinde Gebze Muallimköy Kuzey yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Polat yönetimindeki 41 AAU 004 plakalı hurda yüklü tır, yokuş aşağı indiği esnada önüne çıkan A.Ç. yönetimindeki 34 PS 2384 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Otomobile çarpmaktan son anda kurtulan tır, yol kenarında toprak alanda bir süre sürüklendikten sonra yan yattı. Yan yatan tırdaki tonlarca hurdanın döküldüğü yol trafiğe kapanırken sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır sürücüsü Polat'ı ayakta tedavi etti. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.