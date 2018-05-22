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22 Mayıs 2018 18:17

Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde okul çıkışında arkadaşları ile eve giderken yola fırlayan 16 ortaokul öğrencisine otomobilin çarptı.

Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk yaralandı

22 Mayıs 2018 18:17


Olay, Karamürsel D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi üzerinde meydana geldi. Dereköy merkez ışıklardan Karamürsel istikametinde seyir halinde olan 06 FV 5073 plakalı araç sürücüsü Sefa M. (35) yayalara kırmızı ışık yandığı sırada bir anda yola fırlayan Tamer A. (16) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuk yere yığıldı. Araç sürücüsü durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. 16 yaşındaki çocuk olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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