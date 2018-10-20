Otomobilin çarptığı bisikletli adam yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesine otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet K. idaresindeki41 T 3254 plakalı taksi, yolda seyir halinde olan Talha E. yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan bisikletten düşen Talha E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Talha E. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talha E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.