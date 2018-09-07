Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 18:52

Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir anda yola çıkan bisikletli gence otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı

07 Eylül 2018 18:52

Kazada 16 yaşındaki genç yaralandı.


Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1016/2 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram D. idaresindeki 34 KE 5885 plakalı otomobil, seyir halindeyken iddialara göre bir anda bisikleti ile yola çıkan 16 yaşındaki O.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü O.A. yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan O.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç