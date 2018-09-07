Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı

Kazada 16 yaşındaki genç yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1016/2 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram D. idaresindeki 34 KE 5885 plakalı otomobil, seyir halindeyken iddialara göre bir anda bisikleti ile yola çıkan 16 yaşındaki O.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü O.A. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan O.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.