Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çalıştığı sırada otomobilin çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Kaza, Şantiye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası ile sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil seyir halindeyken sokakta çöplerini toplayan belediyenin çöp toplama kamyonun arkasında bulunan Erdoğan Duranoğlu'na (43) çarptı. Olay sonrasında otomobil sürücüsü hızla kaçarken, Erdoğan Duranoğlu'nun arkadaşları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Duranoğlu, Gebze Merkez Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Duranoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdoğan Duranoğlu'nun cenazesi, otopsi sonrasında Darıca Ulu Çınar Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.