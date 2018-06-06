Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, gece 23.00 sıralarında Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Ağdaş idaresindeki 34 AHR 367 plakalı otomobil ile Ozan Kumru (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosikletten fırlayan Ozan Kumru, otomobilin camına çarparak yere düştü. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.