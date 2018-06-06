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06 Haziran 2018 14:36

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin 25 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

06 Haziran 2018 14:36


Edinilen bilgiye göre kaza, gece 23.00 sıralarında Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Ağdaş idaresindeki 34 AHR 367 plakalı otomobil ile Ozan Kumru (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosikletten fırlayan Ozan Kumru, otomobilin camına çarparak yere düştü. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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