Edinilen bilgiye göre, 24 Mart ve 18 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da iki farklı otomobil hırsızlığı meydan geldi. Çalıntı ve motor numaraları değiştirilen araçlar üzerinde araştırma yapan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri ise, iki aracın şüpheli olduğunu belirledi. Yapılan kriminal inceleme sonucunda 2 aracın daha önceden kazaya karışarak hasar almış ve kullanılmayacak halde olan araçların şasi ve motor numaraları yazılarak değiştirildiği tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, şasi ve motor numaraları değiştirilen 2 araçtan birinin İstanbul’da ikamet eden ve aracının çalındığı ihbarında bulunan A.K.’ya ait olduğunu belirledi. İstanbul’dan araçları çalan kişilerin ise M.K. (44) ve M.Ö. (31) oldukları tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler, çalınan araçlarla Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yakalandı. Şüphelilerden M.K.’nın 4 adet benzer suçlardan kaydı, 4 adet aranması ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, M.Ö.’nün ise 3 adet benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi. Emniyete getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.