Otomobillerinde 5 kilo 500 gram uyuşturucu bulunan ailenin babası tutuklandı

Yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan araç, emniyete götürülerek narkotik köpeği 'Stark' ile arama yapıldı. Koltuğun altında bulunan yakıt deposu kapağını açan ekipler, plastik turşu kavanozları içine yerleştirilerek zulalanmış halde 5 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Aracında aile süsü vererek uyuşturucu sevkıyatı yapan baba S.E., anne E.E. ve kızları N.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemeleri tamamlanan şahıslar daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şahıslardan baba S.E. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi E.E. serbest bırakıldı.