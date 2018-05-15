Otoparktan otomobil çalan şahıs adli kontrolle serbest

Olay, 10 Mayıs’ta İzmit’in Kadıköy Mahallesi’nde bulunan kapalı bir otoparkta meydana gelmişti. N.K. isimli vatandaş, 54 D 0187 plakalı otomobilini otoparka park ettikten sonra, anahtarlarını aracın üzerinde unutarak uzaklaşmıştı. Bir süre tekrar otoparka gelen N.K., otomobilini park ettiği yerde bulamamış, durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla inceleme başlatarak, bölgedeki güvenlik kameraları ve KGYS’lerde yapılan incelemelerde otomobilin İzmit’ten Körfez istikametine ilerlediği belirlenmişti.

Harekete geçen ekipler aracı İlimtepe Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulmuştu. Araç üzerinde yapılan parmak izi çalışmaları ve yine aracın bırakıldığı bölgede yapılan incelemelerde zanlının 18 yaşındaki E.C. olduğu tespit edilmişti. Kimliği tespit edilen E.C., daha sonra 1 İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada yakalanmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen E.C., Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan E.C.’nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.