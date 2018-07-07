(Özel) Atıl durumdaydı, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı oldu

Ala geyikler, ceylanlar, karacalar, doğal yaşamlarında nesillerini sürdürüyor. Vatandaşlar ile 53 farklı türden hayvanı doğal yaşamlarında ziyaret ediyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tamamlandığında 4 bin dönüm araziden oluşacak doğal yaşam parkı, ‘Ormanya’da hazırlıklar sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen projede 53 farklı türden 467 hayvan, 40 araçlık karavan kamp alanı, 3 bin araçlık ücretsiz otoparkı, 100 çadırlık kamp alanı, 15 kilometrelik bisiklet, 21 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişilik mesire alanı bulunuyor.

İnsan, şehir ve doğa bir arada

Doğal yaşamı koruma altına alırken turistik amaçlı kullanıma da olanak sağlayan Doğal Yaşam Parkı, 6 ana bölgeden oluşuyor. Ormanya, farklı coğrafyalara ait hayvanları doğal ortamlarında bir arada görme imkanı sağlıyor. Dünyayı paylaştığımız canlılarla yakından tanışma ve onları daha yakından tanıma olanağı sağlayan park, 17 türde 85 adet evcil memeli, 25 türde 267 adet kanatlı, 1 türde sürüngene ev sahipliği yapıyor.Botanik Yolu’nda coğrafyamızın zengin faunası ve bitki örtüsünden onlarca örnek sergileniyor. Hayvanların doğal ortamları muhafaza edilerek oluşturulan alanda, en doğal halleriyle 10 türden 114 adet hayvan bulunuyor. Bu hayvanların arasında Ceylan, Geyik, Karaca ve Yılkı Atları bulunuyor. Çocuklar ve gençler bir yandan spor yapıp eğlenirken, bir yandan da Orman Okulu kapsamındaki etkinliklerle doğayı keşfedecek, Macera Parkında adrenalini doyasıya yaşayacak. Aileler, doğaya uyumlu tasarım ve malzemeyle üretilmiş mekanlarda tatilin tadını çıkartacak. Hayatı Canlılarına yönelik kurulan hayvan sağlık merkezinde; izleme, koruma, tedavi ve karantina gibi kritik müdahalelerde bulunulacak.

Tatil ve eğlence seçeneklerini çoğaltacak ve doğayı yakından keşfetmeyi sağlayacak birçok proje de geliştiriliyor. Orman okulu, macera parkı, sportif olta balıkçılığı, karavan kamp alanı, çadır kamp alanı, doğa yürüyüş ve bisiklet parkurları, doğa müzesi gibi projeler de en kısa sürede tamamlanacak.

Dünyanın üçüncü, Avrupa’nın en büyük

Hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde örnek teşkil edecek bir konsept oluşturarak Kocaeli’nin turizm potansiyelinin artması amaçlanıyor.

Doğal yaşam parkının 4 bin dönüm alanda bulunacağını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Orman Bakanlığından tahsisini yaptırdık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, ağaç konusunda, doğal yaşam konusunda çok hassas. Buranın çok küçük bir bölümü piknik alanı olarak değerlendirirken, ‘Nasıl daha faydalı hale getirebiliriz’ diye ekibimiz çalıştı. Türkiye’de genelde hayvanat bahçelerimizde hayvanlar sınırlı alanlarda tutularak insanlara gösteriliyor. Burada hem çocuklarımız evcil hayvanlara dokunuyor, hem değişik hayvan türlerini görüyor. Doğal ortamlarında hayvanlarımız rahatça yaşıyor” dedi.

Alanda, insanları koruyup, hayvanları doğal ortamlarına bıraktıklarını belirten İlhan Bayram, “Arkadaşlarımız projeyi parça parça yaparak uyguladılar. Bir ayın içinde inşallah tamamlanacak. Yılkı atları var, lamalar var, lemurlar var, kanatlı hayvanlarımız, ceylanlarımız, geyiklerimiz var. Yeni cinslerimiz gelecek. Derdimiz, insanlar ile hayvanları kendi ortamlarında bir birlerine yaklaştırabilmek. Özellikle çocuklarda, hayvan sevgisini bu yaşlarda canlandırabilmek” diye konuştu.