Palamut bolluğunun yaşandığı tezgahlarda fiyatlar yarı yarıya düştü.

1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasının ardından Kocaeli’nin İzmit ilçesi Halkevi mevkiinde bulunan balıkçılarda hareketlilik başladı. Tezgahların adeta balıklarla süslendiği balıkçılarda fiyatlarda da düşüş yaşandı. Sezonun ilk gününde balıkların tezgaha inmesi ile palamut 10-15 lira arasında alıcı bulurken, hamsinin kilosu ise 10 liraya kadar düştü. Sezonun başlaması ile yüzlerinin güldüğünü ifade eden Kocaelili balıkçılar, sezonun ilk gününde denizde dalga olması sebebi ile istedikleri kadar balığın çıkmadığını, ancak tezgahların şenlenmesi ile fiyatların düştüğünü ifade ettiler. Fiyatların daha çok düşebileceğini kaydeden balıkçı esnafı, palamut ve hamsi de bu sezon bolluk yaşanabileceğini söylediler. Vatandaşların sezonun açılması ile balıkçılara yoğun ilgi göstermesi, balıkçı esnafının yüzünü güldürdü.

“Balık ucuz olsun da biz sürümden kazanalım, halkımız da balık yiyebilsin”

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan balıkçılar çarşısında esnaflık yapan Murat Şahin, balık sezonunun açılmasın ile fiyatların düştüğünü ifade ederek, “Öncelikle bütün halkımızın balık sezonunu kutluyoruz. 1 Eylül itibariyle sezonumuz açıldı. Şimdi palamut mevsimi var. Palamutçuluk şu anda revaçta. Karadeniz’den tut, Marmara’ya kadar farklı bölgelerde palamutçuluk var. Fakat bugün havanın rüzgarlı olmasından dolayı balık biraz az ama palamudun artacağını görebiliyoruz. Hamsi de var. Reislerimiz Marmara ve Karadeniz bölgesinde hamsiciliğin de iyi bir durumda olduğunu söylüyorlar. Bu sene palamudu da hamsiyi de bol bol yiyeceğimizi söylüyoruz. Şu anda hamsinin kilosu 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Palamudun da fiyatı 10 lira ile 15 lira arasında boyuna göre değişiyor. Lezzet açısından palamutlarımız da hamsilerimiz de çok güzel. Mevsimi olduğu için şu anda palamut satışları iyi. Kahvemizi içtik, keyfimiz yerinde. Biliyorsunuz ki her şey pahalı. Böyle bir dönemde balık ucuz olsun da biz sürümden kazanalım, halkımız da balık yiyebilsin” dedi.