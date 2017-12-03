(Özel) Bu koronun üyeleri doktor, hemşire ve sağlık çalışanları

Her gün yüzlerce hastanın tedavi edildiği İzmit Seka Devlet Hastanesi’nin çalışanları, stres atmak için koro kurdu. Bir kaç doktor, hemşire ve sağlık çalışanının bulunduğu koro bir anda büyüdü. Hastane yönetiminin de desteğini alan koro, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yardımları ile konser verecek duruma ulaştı. Yaklaşık 35 üyesi bulunan koroda müdür, doktor, hemşire, hasta bakıcı, idari personel gibi her birimden farklı farklı personeller yer alıyor. Çalışanların stres azaltmak için kurdukları koro, şimdi Kocaeli’de verecekleri konser için prova yapıyor.

“Burası ruhumuzu dinlendiriyor, birlikteliğimizi bize hatırlatıyor”

Yaşadıkları streslerini nasıl azaltacaklarını düşünürken, şans eseri olarak bir koro kurmaya karar verdiklerini söyleyen hastane idari personeli aynı zamanda koronun kurucu üyesi Leyla Şimşek, “Birkaç arkadaşla bahçede otururken şarkı mırıldanıyorduk, stresli olduğumuz zamanlardan biriydi yine. Dedik ki, biz neden kendi koromuzu oluşturmuyoruz. Önce üç beş kişiydik, sonra ben bu işi yaparım dedim ve arkadaşlar da yapabilirsin diyerek çok destek oldular. Ve sonra idare, yazışmalar derken, belediyemiz de yardımcı oldu. Konservatuvara başvurduk ve öyle geldik buralara. Burası ruhumuzu dinlendiriyor, birlikteliğimizi bize hatırlatıyor. Çünkü hepimiz farklı birimler de çalışıyoruz. Burada bir araya gelme şansı buluyoruz. Birlikte olursak neler yapabileceğimizi gösteriyoruz burada” dedi.

“Şimdiki hedefimiz ise çok iyi bir konser vermek”

Projenin kendilerine sunulduğunda çok mutlu olup heyecanlandıklarını dile getiren Seka Devlet Hastanesi Hastane Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelcilik Müdürü Yavuz Demirkaya, “Hastanede çalışan birçok arkadaşımız, sağlık personelimiz var. Onların yaşadıkları stresleri azaltmak için daha önceden piknik, gezi gibi etkinlikler düzenlemiştik. Sonra arkadaşlarımızın nasıl stres atabileceklerini düşündük ve onlardan gelen öneriler doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü ile yaptığımız ortak çalışma neticesinde bir konservatuvar ortamı oluşturduk ve arkadaşlarımızla bir iki prova yaptık. Yaptığımız projenin diğer projeler ile kıyasladığımızda bu projenin çalışanlarımızı çok daha rahatlattığını, kendilerini çok daha iyi ifade ettiklerini gördük. Baktık ki her şey güzel gidiyor, provalarımız güzel gidiyor. Bu şekilde devam ederek arkadaşlarımızın hastane içerisindeki, gün içerisindeki yoğunluklarını, tempolarını bir nebze daha rahatlatmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İlk başta çok amatörce başlamıştık. Tüm arkadaşlarımızla istişare ettik, kafamızda çok daha küçük proje vardı. Sonra baktık ki katılım iyi, arkadaşlarımızın bu konuda yetenekleri var. Gördük ki gerçekten iyi bir şeyler çıkıyor. Şimdiki hedefimiz Seka Devlet Hastanesi olarak çok iyi bir konser vermek. Bunun için de hızımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Müziğe ihtiyaçları var”

Hastane personeli için kurulan bir koronun ses eğitmeni olma görevinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmeni Nuray Polat, “Bu teklif bana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar’ındaki müdirem sundu. Bu teklif bana geldiğinde seve seve kabul ettim. Çünkü yardımım bulunacağı işlere çalışmayı daha çok seviyorum. Örneğin çocuk korosunda, engelli vatandaşlarımızın bulunduğu korolarda çalışmakta, onları müziği aşılamaktan mutluluk duyuyorum. Bu kurumda da aynı şey geçerli. Çünkü zor şartlarda çalışıyorlar hastane personelleri. Müziğe ihtiyaçları var. Burada kafalarını dağıtıyor, mutlu oluyorlar ve yaptıkları işleri daha da severek yapıyorlar. Buna katkım bulunuyorsan ne mutlu bana” ifadelerine yer verdi.

"Kocaeli’de bir konser verip çalışmalarımızı taçlandıracağız"

Koro eğitimlerine katılarak çalışma ortamlarının streslerin müzikle attıklarını ifade eden Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Duygu Durmaz Yılmaz, “Her Cuma günü burada buluşuyoruz arkadaşlarla. Seka Devlet Hastanesi’nde çalışan arkadaşlarımız katılabiliyor koromuza. Burada haftanın yorgunluğunu atıyoruz ve burası bir aile ortamı gibi oldu. Çalışmalarımız gayet keyifli geçiyor. Yakında Kocaeli’de bir konser verip çalışmalarımızı taçlandıracağız. Bu ortamı bize sağladığı için hastane yönetimimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.