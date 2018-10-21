(Özel) Bu merkez sanayi ve üniversiteyi bir araya getirdi

Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Sanayi Odası ortaklığında kurulan Kartepe Test ve Araştırma Merkezi (KARTEAM), sanayi kuruluşlarının test ihtiyaçlarını gidermek için göreve başladı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) finansal desteği ile 2016 yılında çalışmalarına başlanılan Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nu Çimento Meslek Yüksekokolundaki KARTEAM, 2 yılda tamamlanarak hizmete sunuldu. Yaklaşık 950 bin TL'ye mal olan proje kapsamında okul bünyesinde kurulan 3 laboratuvar, sanayicilerin üretim öncesi yapılmasını istediği ürünlerin test işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Portatif sertlik cihazı, yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı, sertlik ölçme gibi birçok cihazın yer aldığı laboratuvar, bölgede hizmet veren otomotiv yan sanayi, makine ve kaynaklı imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları muayene ve test işlemlerini kısa sürede gerçekleştiriyor. Bölgedeki sanayi kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği Kartepe Test ve Araştırma Merkezi, aldığı ürünleri kısa sürede işlemlerini tamamlayarak ISO 9001:2015 kalite akreditasyonu ile firmalara raporlarla sunuyor. Bölgedeki firmalar için büyük bir kolaylık oluşturan merkez, Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulunda makine programında eğitim alan öğrencilerin teorik bilginin yanında öğrendiklerini uygulama fırsatı sunuyor.

Kartepe Test ve Araştırma Merkezi'nin bölgedeki sanayi kuruluşlarına büyük kolaylık sağladığını söyleyen Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Engin Özdemir, merkezden elde edilen gelirin de okul sermayesine katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca kurulan laboratuvarlarda çeşitli test ürünlerinin üretilmeye başlanıldığını kaydeden Prof. Dr. Özdemir, laboratuvarın Doğu Marmara Bölgesi'ndeki otomotiv yan sanayi, metal işleme ve kaynaklı imalat sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların malzeme, muayene ve Ar-Ge alanlarında ortak kullanım merkezi olma yolunda ilerleyeceğini ifade etti.

“KOBİ'lerin ürünleri KARTEAM garantisi altında sloganıyla yola çıktık”

Proje kapsamında 3 laboratuvar, bir de hizmet odasının oluşturulduğunu ifade eden Prof. Dr. Özdemir, “Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız bir destekle oluşturduğumuz Kartepe Test ve Araştırma Merkezi'ndeyiz. Bu ajans Marmara Kalkınma Ajansının finansal desteği, Kocaeli Üniversitesinin yürütücülüğü ve Kocaeli Sanayi Odasının ortaklığıyla yapıldı. Proje kapsamında 3 laboratuvar, bir de hizmet odası oluşturduk. Hizmet ofisimiz laboratuvarlarda yapılan testlerin işlemlerini gerçekleştiriyor. Ardından testleri yapılacak numuneler, numune hazırlama birimi tarafından hazırlanıyor. Daha sonra tahribatlı ve tahribatsız muayene laboratuvarlarımızda test ediliyor. ‘KOBİ'lerin ürünleri KARTEAM garantisi altında' sloganıyla yola çıktık. Bu sloganımız doğrultusunda bölgemizdeki otomotiv, yan sanayi, imlalar sektöründeki KOBİ'lere ve orta ölçekli firmaların test ihtiyaçlarını burada gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Projenin sanayiye olduğu kadar okula da katkısının olduğunu düşünüyorum”

Laboratuvarın sanayi ve üniversitenin bir araya gelmesi konusunda örnek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özdemir, “Laboratuvarlarımız ISO 9001 Kalite Akreditasyon Belgesi'ni de aldı. Bu akreditasyon belgesi ile hizmet sunuyoruz. Şu anda bir akreditasyon süreci de devam ediyor. TÜRKAK bünyesinde 17025 standardı doğrultusunda bir akredite laboratuvarı olma yolunda ilerliyoruz. Makine programındaki öğrencilerimiz böylelikle daha önce teorik olarak anlattığımız konuları burada bizzat görerek ait oluyorlar. Gerekirse öğrencilerimize de testler yaptırıyoruz. Bu testlerin nasıl yapıldığı, test numunelerinin nasıl hazırlandığını öğrencilerimiz bizzat yaşayarak olduğunu görüyorlar. Bu yüzden projenin sanayiye olduğu kadar okula da katkısının olduğunu düşünüyorum. Döner sermaye kapsamında yaptığımız hizmetler karşılığında küçük bir ücret talep ediyoruz. Bu ücretten okula küçük bir miktar kalıyor. Bu miktarla hem laboratuvarın sürdürebilirliğinin sağlanması hem de emek veren arkadaşlara belli bir ücret vermek konusunda katkısı oluyor” diye konuştu.