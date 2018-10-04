Özel çocuklar, sevgilerini sahipsiz hayvanlarla paylaştı

Kocaeli'de bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel öğrenciler, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevini ziyaret ederek sahipsiz hayvanları elleriyle beslediler.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Özel Atlantis Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin özel öğrencileri, eğitimlerinde edindikleri hayvan sevgisini, sokak hayvanları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Eğitimleri sırasında merkez içinde bulunan alanlarda serbest gezen çok sayıda hayvan ile temas ettirilerek rehabilite edilen çocuklar, hayvanlara karşı olan ilgilerini sokak hayvanlarını elleriyle besleyerek gösterdi. Eğitmenleri eşliğinde 40 kilometre yol kateden özel öğrenciler, Kandıra'da bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine gitti. Burada veterinerlerden merkez hakkında bilgi alan öğrenciler, hediye paketi gibi özenle hazırladıkları mamaları elleriyle sokak hayvanlarına ikram etti. Aldıkları eğitimin bir parçası olarak ziyareti gerçekleştiren öğrenciler, bakımevindeki hayvanlarla ilgilenerek, hayvanlar ile iletişimlerini güçlendirip sevgi ve paylaşma kavramlarını öğrendi.

"Hayvan sevgisi çocuk yaşta oluşması gereken bir değer"

Dünya Hayvanları Koruma Günü ve çocuklara erken yaşta hayvan sevgisi aşılamak için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Uzman Psikolog Yaprak Özkoşar, “Hayvan şiddeti toplumumuzun kanayan bir yarası. Hayvan sevgisi çocuk yaşta oluşması gereken bir değer. Biz kurumumuzda bu değeri ve sevgiyi vermeye gayret ediyoruz. Bugün de burada olmamızın amacı özel çocuklarımızın yüreğindeki hayvan sevgisinin herkese örnek olmasıdır. Çocuklar genellikle hayvanlara karşı çok sevecenler. Kurumumuzdaki özel çocuklar hayvanlara çok değer veriyorlar ve iletişimleri çok güzel. Özel çocukların iletişim kurmasını ve iletişimlerinin kuvvetlenmesini sağlıyor hayvanlar. Çünkü hayvanlar ile iletişime geçen bir çocuk, iletişime geçmeyi keşfedebildiği için bir insanla da rahatça etkileşime giriyor. Bu da bizim için fayda sağlıyor tabi" dedi.

"Hayvan sevgisinin aşılanması çok önemli"

Gezi sırasında tesiste yaptıkları çalışmalar hakkında çocuklara bilgi veren Veteriner Hekim Koray Özgür, "Burası 420 dönüm üzerine kurulu, özel ısıtma sistemleri olan, her türlü tıbbi müdahaleyi yapabildiğimiz bir tesis olarak dizayn edildi. Burada 5 veteriner hekim arkadaş ve bir mobil araç ile çalışıyoruz. Bugün de burada özel arkadaşlarımızı, özel çocuklarımızı ağırladık. Onlara hayvan sevgisinin aşılanması çok önemli. Umarım sokaklarda görmek istemediğimiz davranışların, özel çocuklarımızın ve diğer eğitim alan çocuklarımızın buraya gelmesini sağlayarak burada hayvanları sevmesini, hayvan davranışlarını görmesini sağlayarak engelleriz" diye konuştu.