Özel çocuklardan Babalar Günü hediyesi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi özel öğrencileri, Babalar Günü için babalarına özel bir hediye hazırladı. Eğitmenlerinin de yardımıyla "Bana bir Masal anlat Baba" şarkısını beden dili ile seslendiren özel öğrenciler, bu özel anları bir klip haline getirdi. Çok sayıda öğrencinin yer aldığı klipte babalarına olan sevgilerini gösteren öğrenciler, klibi Babalar Günü’nde başta kendi babaları olmak üzerine tüm babalara hediye etti. Özel çocukların yer aldığı klip, babaları tarafından ise büyük beğeni aldı.