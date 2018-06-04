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04 Haziran 2018 11:05

(Özel) Denizin ortasında hareketli dakikalar

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinden balık tutmak için denize açılan vatandaş, teknesi arıza yapınca mahsur kaldı.

(Özel) Denizin ortasında hareketli dakikalar

04 Haziran 2018 11:05

52 yaşındaki balıkçının yardımına Deniz Polisi koştu.


Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bağlı Ereğli Mahallesinden denize açılan 52 yaşındaki Feyzullah Kahraman, teknesinin motoru arıza yapınca körfezin ortasında mahsur kaldı. Kahraman, teknesinin sürüklenmeye başlaması üzerine 112 Acil Yardım Hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Karamürsel açıklarına Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri sevk edildi. Deniz Polisi, Yalova’ya doğru sürüklenen balıkçının izine kısa sürede ulaştı. Motoru arıza yapan tekne, polis ekiplerinin yardımı ile Ereğli Sahiline getirildi.


Kendisini kurtaran Deniz Polisine teşekkür eden Feyzullah Kahraman, “Kanalda motor arıza yaptı. Polis arkadaşları aradım sağ olsun geldiler. Bizim işimiz bu, korkmadım. Denizde insanın başına her şey geliyor. Karamürsel açığına doğru sürüklendik. Polisimiz işini yapıyor. İhbar ettikten sonra sürekli arayıp bilgi aldılar. Buraya geldiğimize şükürler olsun” dedi.


Deniz Polisi, Feyzullah Kahraman’ın kısa ifadesine başvurdu.




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