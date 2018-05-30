Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 11:42

(Özel) Evde mahsur kalan kilolu kadını itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düştükten sonra yerinden kalkamayan kilolu kadının itfaiye ve vatandaşlar kurtardı.

(Özel) Evde mahsur kalan kilolu kadını itfaiye kurtardı

30 Mayıs 2018 11:42

Omuzlar üzerinde evden indirilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.


Olay, Gölcük İhsaniye Mahallesi 4397. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nebahat Özdemir evde dengesini kaybedip düştü. Özdemir’in düştüğünü gören eşi ve çocuklar, yaşlı kadına yardım etmek istedi. Ailesi fazla kilolu olan yaşlı kadını kaldıramadı. Bunun üzerine aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kilolu kadını pencereden çıkarmak istedi. Evin üst katına çıkan merdiven korkuluklarının sökülerek kadının çıkarılabileceğini düşünen ekipler, hummalı bir çalışma başlattı.


Merdiven korkulukları söküldükten sonra, yaşlı kadının bulunduğu odanın kapısı da yerinden çıkarıldı. Özdemir’i battaniye ile koridora çeken ekipler, yaşlı kadını sedyeye aldı. Komşularının da yardımı ile yaşlı kadın omuzlar üzerinde evin ikinci katından indirilerek ambulansa bindirildi.


Özdemir daha sonra tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç