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08 Ocak 2017 13:13

(Özel Haber) Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

(Özel Haber) Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

08 Ocak 2017 13:13

Kocaeli’nde bir apartman boşluğunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Apartman sakinleri kendilerini sokağa attı.
Yangın, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Akçakoca Konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 8. katında bulunan tüp patladı. Tüpün patlaması ile birlikte alevler etrafa sıçradı. Patlama sesini duyan apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Bina sakinleri ise kendilerini dışarıya attı. Tüpün patladığı boş alanda, 3 kişinin kaldığı ileri sürüldü.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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