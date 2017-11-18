İzmit’te kurulan Perşembe Pazarında çorap satarak geçimini sağlayan Resul Yıldız(36), opera sanatçısı gibi seslendirmelerle satış yapması görenleri şaşırtıyor. Çorap tezgahında tenor edasıyla 10 yıldır satış yapan Yıldız’a, bu yeteneği yüzünden kendisini ünlü tenor Pavarotti’ye benzeten pazarcı esnafı tarafından ‘Yücelotti’ lakabı takıldı. Yıllardır İstanbul ve İzmit pazarlarında satış yapan Yıldız, yeteneğini görerek kendisini alkışlayan müşterilerin kendisinden sürekli bir kez daha yapması yönünde istekte bulunduğunu söyledi. Yıldız’ın pazarda neşe kaynağı olduğunu ifade eden diğer esnaflar ise arkadaşlarının keşfedilmeyi bekleyen bir yetenek olduğunu dile getirdiler.

“Müşterilerim fotoğraf çekilmek istiyor”

10 yıldır pazarcılık yaptığını ve yeteneğini Avrupa’da yaşadığı yıllarda keşfederek geliştirdiğini söyleyen Yücel Yıldız, “Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Daha önce İstanbul’daydım. Benim böyle bağırmama karşı müşterilerin tepkisi gayet güzel. Bazıları yadırgadığı zaman diğerleri tepki gösteriyor, ‘Çocuk satış yapmak istiyor’ diye. Korkan olmuyor, genelde gelip fotoğraf çektirmek istiyorlar. ‘Bir daha yap’ diyorlar. İnsanlar beğenince bende mutlu oluyorum. Bu doğuştan gelen bir şey. 10 senedir bunu yapıyorum. Daha önce Beykoz, Pendik ve Şişli taraflarında yapıyordum. Şişli tarafında genelde yabancıların olduğu bölgeler çok aşırı derecede seviyorlar. Kırsal kesimlerde fazla anlamıyorlar” dedi.

“Avrupalıların Pavorotti’si varsa Türkiye’nin de Yücelloti’si var”

Yeteneği yüzünden esnaf arkadaşlarının kendisine ‘Yücelotti’ lakabı taktığını dile getiren Yıldız, “Bana pazarda ‘Yücellotti’ derler. Bundan sonra da ‘Resulotti’ diyecekler. Avrupalıların Pavorotti’si varsa Türkiye’nin de Yücelloti’si var. Genelde bizim milletimiz bağırmayı seviyor. Ben de pazarda bunu yaptıkça, geliştirdim. Hatta bir dakikanın altında bağırmıyordum, ama son dönemlerde fazla sigara içmemden dolayı biraz sesimiz kısılmış” diye konuştu.

Turistler şaşkın gözlerle Yücelotti’yi izledi

Antalya’dan misafir olarak geldiği semt pazarında Yücelotti’yi görünce şaşırdığını belirten Gürcistanlı Sofia Alekasanion, “Daha önce böyle bağıran birini görmemiştim. Şaşırdım birden, opera sanatçısı gibi duruyor. Çok harika, muhteşem bir sesi var. Beğendim” şeklinde konuştu.

“Hem esnafın hem müşterilerin neşe kaynağı”

Yıldız’ın pazarın neşesi olduğunu anlatan bir başka Pazar esnafı, “Hem müşteriler hem de biz onu seviyoruz. 2-3 senedir kendisini tanıyorum. İlk yaptığında biraz tuhaf geldi bize ama artık alıştık yani. Her zaman müşterilerin böyle çağırıyor. Ama şuan kamerayı görünce biraz sıkılıyor. Kendi içten yapınca daha rahat yapıyor” ifadelerini kullandı. Müşterilerden bazıları ise Resul Yıldız’ın keşfedilmesi gereken bir yetenek olduğunu biraz gayret ettiği taktirde konservatuvara bile girebileceğini söylediler.