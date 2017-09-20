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20 Eylül 2017 09:31

(Özel Haber) Derin uykuya dalan kadın 112 ekiplerini alarma geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın, 112 Acil Yardım ekiplerini alarma geçirdi.

(Özel Haber) Derin uykuya dalan kadın 112 ekiplerini alarma geçirdi

20 Eylül 2017 09:31

Eve merdivenle ulaşan itfaiye ekipler, derin uykuda olduğu anlaşılan kadını seslenerek uyandırdı.


İzmit’te 12 saattir kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının hayatından şüphe ettiği kadın, 112 Acil Yardım ekipleri ile bina sakinlerini alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi Zümra Sokak’ta bulunan bir sitenin 3. katında oturan Eda U.’dan (45) haber alamayan yakınları, gece 00.30 sıralarında site önüne geldi. Site önünde aradıkları, kapısını çaldıkları Eda U.’dan cevap alamayan yakınları, yedek anahtarla kapıyı açmaya çalıştı. Tüm çabalarına rağmen içeriden cevap alamayan Eda U.’nun yakınları, hayatından endişe ederek 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.


İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3. katta ışık yanan dairenin penceresine merdivenle ulaşarak içeriyi kontrol etti. Eda U.’nun koltukta uzandığını gören ekipler, uzun süre seslenerek kadını uyandırmaya çalıştı. Penceredeki itfaiye erinin sesi ile uyanan Eda U. daha sonra balkona çıktı. Aşağıda kendisini bekleyen ekipler ve vatandaşların olduğunu gören Eda U. uzun süre balkondan meraklı kalabalığa baktı.


Daha sonra kapıyı açan Eda U.’nun yanına sağlık ekipleri gönderildi. Eda U.’nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirleyen ekipler siteden ayrıldı.




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