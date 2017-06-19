(Özel Haber) Ehliyetsiz kaza yapıp kaçan Suriyeli polisi peşine taktı

Motoru bağlanan ve 3 bin 526 TL ceza yiyen sürücü motorun anahtarını polise vermemek için direndi.

Kaza sabah saatlerinde Kartepe İstasyon Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu Abit Elhacı’nın kontrolündeki motosiklet kontrolden çıkarak yan yoldan çıkan Ahmet Ş. idaresindeki 41 RS 241 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan Suriye uyruklu ehliyetsiz sürücü, polis ekipleri olay yerine gelince motosikletiyle kaçmaya başladı. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, yarım saat süren kovalamaca sonrasında yakalandı. Tedaviyi reddeden hafif yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansta polis ekiplerinin ısrarıyla tedavi edildi.

Ceza yiyip motosikleti bağlanınca anahtarı vermek istemedi

Sürücünün tedavi edilmesi sonrası polis ekipleri motosikleti elleriyle yaklaşık 600 metre sürükleyerek kaza yerine getirdiler. Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ve motosiklet sahibine bin 1763’er TL olmak üzere toplam 3 bin 526 TL ceza kesildi. Ceza makbuzunu imzalamak istemeyen Suriye uyruklu sürücü, sigortasız olduğu için otoparka çekilmek istenen motosikletin anahtarını polise vermemek için bir süre polise direndi.

Polis ekiplerini bıktıran sürücüyü yine polis evine bıraktı

Kısa süreli tartışma sonrasında anahtarı alan polis ekipleri, sürücüye ceza makbuzunu imzalatarak motosikleti otoparka çektirdi. Polis ekiplerini adeta bıktıran sürücü daha sonra polis ekipleri tarafından evine bırakıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.