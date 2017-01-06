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06 Ocak 2017 16:12

(Özel Haber) Gebze Adliyesi’nde güvenlik önlemleri arttırıldı

(Özel Haber) Gebze Adliyesi’nde güvenlik önlemleri arttırıldı

06 Ocak 2017 16:12

İzmir Adliyesi önünde dün meydana gelen terör saldırısının ardından Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Adliye Sarayında güvenlik önlemleri arttırıldı.
İzmir Adliyesi önünde dün gerçekleşen hain terör saldırısında 1 polis ve 1 mübaşirin şehit olması ve 9 kişinin de yaralanmasının ardından Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Adliye Sarayında güvenlik önlemleri arttırıldı. Adliye sarayı önünde bulunan açık otopark alanına hiçbir şekilde araç parkı yapılmasına izin verilmedi. Adliyeye araçları ile gelen vatandaşlar, arabaları arandıktan sonra kapalı otoparka yönlendiriliyor.
Adliye girişlerinde ise vatandaşlar, telefon, çakmak, kemer dahil üzerilerinde bulunan bütün metal eşyaları bırakıp x-ray cihazlarından geçtikten sonra adliyeye giriş yapabiliyor.



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