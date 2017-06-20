Dr. Haluk Görgün, sona eren 2016-2017 eğitim öğretim yılını değerlendirdi.

Dr. Haluk Görgün, sona eren 2016-2017 eğitim öğretim yılını değerlendirdi ve GTÜ’nün gelecek yıl planlarına dair bilgiler verdi. Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Kampüsü içerisinde bulunan Rektörlük binası önünde açıklamalarda bulunan Rektör Görgün, “Biz GTÜ olarak özellikle ülkemiz gündeminde olan Savunma Teknolojilerine çok önem veriyoruz. Savunma teknoloji konusunda bir enstitü açtık” dedi.

“2016-2017 yılı üniversitemiz açısından çok heyecanlı ve bereketli geçti”

2016-2017 eğitim öğretim yılını değerlendiren Dr. Haluk Görgün, “2016-2017 yılı üniversitemiz açısından çok heyecanlı ve bereketli geçti. Öğretim üyelerimizin birbirinden güzel yaptıkları çalışmalarla, akademik çalışmalarla beraber sosyal kültürel çalışmalar kendini hem akademik camiada hem güncel hayatta yerini buldu. Biz değerlendirmemizi arkadaşlarımızla beraber geçtiğimiz hafta yaptık. Bir önce ki yıla göre yayın sayılarımız, hocalarımızın aldıkları atıf sayılarının arttı. Geçen sene öğrencilerimizi kabul ederken, üniversitenin birikimini tecrübelerini laboratuvar alt yapısını hedef koyarak tanıtım faaliyetlerini yapmıştık ve tüm öğrencilerine burs veren üniversite olarak kabul etmiştik” dedi.

“2016-2017’nin 2015-2016’dan daha etkin geçtiğini düşünüyoruz”

Değerlendirmeye devam eden Görgün, “Mühendislik, Temel Bilimler, Mimarlık ve İşletme Fakültemiz olmak üzere 4 tane fakültemiz var. Fakültelerimizin yanında yüksek lisans programlarımız ve doktora programları da var. Bu yüksek lisans programlarında ağırlıklı olarak bulunduğumuz bölgenin avantajını da kullanarak OSB’ler ve sanayicilerle beraber geliştirdiğimiz projeler gündemde oldu. Biz geçtiğimiz 2016-2017’nin 2015-2016’dan daha etkin geçtiğini düşünüyoruz. Özellikle bölgemizde ki değerleri, Gebze’nin değerlerini, üniversite değerleri ile birlikte ülke gündemine ve ülke geleceğine yönelik projelere dönüştürmeye çalışıyoruz. Bir teknik üniversite ve projeci bir üniversite olduğumuz içinde öncelikli çalışmalarımız bölgemizde ki OSB’lerle oluyor. Geliştirdiğimiz projelerin somut ürünlerini önümüzde ki sene birçok alanda göreceğimizi ümit ediyorum. Yeni kurduğumuz teknoloji transfer ofisi ile beraber bu projelerin sayını, fikri sınai mülki haklarını ve fikri sınai haklarla beraber bilgi ekonomisinin daha da arttığı bit üniversite olacağız” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimize burs vermeye devam edeceğiz”

2017-2018 Eğitim Öğretim yılına dair açıklamalarda bulunan Görgün, “Eğitim öğretim alanında bu sene 7 tane yeni bölümümüze lisans programında öğrenci alıyor olacağız. Bunlar Mühendislik Fakültesinde Kimya Mühendisliği ve Harita Mühendisliği, Temel Bilimler Fakültesinde Kimya Bölümü ve İşletme Fakültesinde İktisat bölümlerine lisans öğrencisi alacağız. Hem ülkemizin hem bölgemizin bu anlamda ki ihtiyaçlarını ve eksikliklerini lisans programları ile karşılayacağımızı düşünüyorum. Öğrencilerimize burs vermeye devam edeceğiz. Belki bu sene GTÜ’yü tercih eden tüm öğrencilere değil de biraz daha yüzdelik başarısı daha iyi olan öğrencilere burs veriyor olacağız. Bununla birlikte öğretim üyelerimizin akademik çalışmalarımızı GTÜ eğitim araştırma vakfı tarafından destekleme paketleri üzerine çalışıyoruz. Proje çağrılarımız olacak. Sosyal kültürel etkinlikleri destekliyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“Endüstri dört sıfır üzerine akademik çalışma oluşturmayı planlıyoruz”

Yüksek Lisans programları ile ilgili bilgiler veren Görgün, “Endüstri dört sıfır üzerine akademik çalışma oluşturmayı ve bunu bölgemizin zengin OSB’leri ile beraber geliştirmeyi planlıyoruz. 2017-2018 için önemli hedeflerimizden bir tanesi de bu olacak. Yeni kurduğumuz Biyo Teknoloji enstitümüz, geçtiğimiz hafta yaptığımız senato toplantısı ile beraber dört tane yeni program önerdi. Bunları biz bu seneki öğrenci alımına yetiştirmek 2017-2018 Güz Programında Biyo Teknoloji alanında lisansüstü programlarımıza öğrenci alabilmek adına başvurumuzu YÖK’e yaptık. Daha önceden başvuru yapıp kabul edilen Biyo İnformatik Programı konusunda tezli yüksek lisans öğrencisi alıyoruz. Dünyanın gündeminde olan Siber Güvenlik ve Big Data gibi konuları özellikle teknik ve detay seviyede eğitim ve araştırmalarının yapıldığı Siber Güvenlik Lisansüstü programımız, Bilgi Teknolojileri Lisansüstü programımız var” dedi.

“Savunma teknolojisi konusunda bir enstitü açtık”

Savunma Teknolojilerine önem verdiklerini belirten Rektör Görgün, “Biz GTÜ olarak özellikle ülkemiz gündeminde olan Savunma Teknolojilerine çok önem veriyoruz. Savunma teknolojisi konusunda bir enstitü açtık. Bu enstitümüze çalışacak genç araştırmacılarımızı ve hocalarımızı kadromuza dahil etmeye devam ediyoruz. GTÜ’nün geçmişten gelen savunma teknolojileri alanında ciddi bir birikimi var. Biz bu birikimleri bu teknoloji enstitüsü altında toparlayacağız. Hali hazırda Türk Silahları Kuvvetlendirme Vakfının şirketleri olan ASELSAN, ROKETSAN, ASPİLSAN ve TEİ şirketlerinde Gebze Teknik Üniversitesi’nin yönetim kurullarında öğretim üyeleri mevcut. Biz aynı bilişim teknolojilerinde olduğu gibi savunma sanayinde de ülkemize katkı sağlayabilecek her türlü çalışmanın içinde yer alabilecek, aktiviteler içinde bulunabilecek bir kurguda ilerlemeyi, gençlerimizi yetiştirmeyi hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.