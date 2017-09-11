(Özel Haber) İkinci el araçlar daha çok rağbet görüyor

Kocaeli’de 2. el araba piyasasının kalbinin attığı Kocaeli Oto Ticaret Merkezi’ne her gün yüzlerce kişi araba alım satımı için geliyor. Araba piyasasının durumu, 2. el otomobil alınırken dikkat edilmesi gerekenler ve 2. el arabalara olan yüksek taleplerin sebepleri hakkında bilgi veren Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkan Yardımcısı Mert Emiroğlu ve oto galeri işletmecileri, müşterilerin fiyatı sebebiyle 2. el arabaları daha çok tercih ettiğini ifade ettiler. Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkan Yardımcısı Emiroğlu, Galericiler Sitesi’nde 20 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Son iki üç yıl içinde sıfır arabalara çok zam geldi. Dövizin yükselmesiyle iki yıl önce 50 bin lira olan bir araba, şu anda 70 bin lira fiyatında oldu. Bu sebeple vatandaşlar ikinci el arabaları tercih etmeye başladı. Biz burada vatandaşlarımız ikinci el araç alırken yardımcı oluyoruz. Gerekli ekspertiz hizmetini, araştırmalarını ve sigorta sorgulamalarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Oto galeri işletmecisi Ayhan Erdoğan ise, “İkinci el arabalara rağbet geçen yıllara göre bu yıl daha iyi. Bayramdan önce iyi bir canlılık vardı, şimdi yine iyi. Satışlarımız iyi çok şükür geçen senelere göre. İnsanlar ikinci elde kredi imkanları iyi olduğu için sıfırdan çok ikinci ele yöneliyorlar. İkinci elde alım gücü daha iyi, takas imkanı oluyor, insanlar eski arabasını verip daha iyi bir araba alabiliyorlar. Galericiler Sitesi olarak gelen müşterilerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz güven içinde. Müşterilere ekspertiz araba almamalarını öneriyoruz. Biz de araba alırken ekspertizini yaptırıp o şekilde müşterilerimize satıyoruz” dedi.

Oto Galeri İşletmecisi Nuri Kasap, “Eskiden galerileri pek tercih etmiyorlardı, ’galericilere kar vermeyelim’ diye. Halbuki oto pazarlarda ve internetten daha pahalıya alıyorlardı arabaları, fiyatı da yükseltiyorlardı. Arabalar çok pahalandı. Şu an 100 bin liralık bir araba ikinci elde 70 bin, 80 bin gibi bir fiyata düşüyor. Bunlar da 20 bin, 30 bin kilometre kullanılmış oluyorlar. Vatandaşlar son dönemde çok bilinçlendi. Şu an araba alım satım konumu güzelleşti. Vatandaşın dikkat etmesi gereken konu; internetten araba alıp dolandırıcılara fırsat vermemesi. Ama esnaftan aldığı zaman böyle bir konu olmaz” şeklinde konuştu.

Hafta sonları kurulan açık oto pazarında da hareket yaşanıyor.