(Özel Haber) İzmit’teki son kalaycı, mesleği yaşatmak için direniyor

İzmit’te İlyas Baykal adlı esnaf, teknolojinin getirdiği yeniliklerle unutulmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan kalaycılık mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor. İzmit’in en eski çarşısı olan Bakırcılar Çarşısı’nda tek kalan ve 47 yıldır mesleğini sürdüren Baykal, evlerde az da olsa bulunan ve müşterileri tarafından getirilen bakırları kalaylamaya devam ediyor. Mesleğe ilginin azalması nedeniyle tek kaldığı çarşıda eskiden 47 tane kalaycı bulunduğunu belirten İlyas Baykal, "47 yıldır bu işi yapıyorum, en güzel yıllarım çocukluğum burada geçti. Ağabeylerimin yanında devamlı bu işi yaptım. Onlarda rahmetli oldu hepsi. Tek başımıza kaldık bu çarşıda. Eskiden burada 47 tane kalaycı vardı, derneğimiz vardı. Şuan da kalaycı olarak tek kaldık. Başka da kimse yok” dedi.