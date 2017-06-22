(Özel Haber) Körfezliler geri dönüşüme basket atarak destek veriyor

Körfez’de ‘Geleceğini çöpe atma, pet şişeni potaya at’ sloganı ile hayata geçirilen basket potası şeklindeki pet şişe geri dönüşüm sepetleri, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Körfez Belediyesi ve Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ortaklığında hazırlanan projede ilk pet şişe toplama potaları, Körfez Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önüne yerleştirildi. İlk geri dönüşümü basketlerini hastane çalışanlarının attığı pet şişe toplama potları, çocukların da eğlenerek çevre bilinci kazandıkları alanlar haline geldi. Hastane bahçesine yerleştirilen geri dönüşüm basketlerinin faydalı olduğunu belirten sağlık çalışanları da ellerindeki pet şişelerle basket atarak projeye eğlenceli bir şekilde destek verdiklerini dile getirdiler.

“Hem personelimiz hem de hastalar destek verecek”

Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak çevre dostu bir hastane olma yolunda projeye destek verdiklerini belirten Başhekimi Dt. Zehra Coşkun Salih, “Plastik atıkların geri dönüşüme kazandırılması hem ülke ekonomisine katkıda bulunulacak hem de çevre bilincinin oluşturulması sağlanacak. Bu projeye hem hastalarımızın hem personellerimizin ve özellikle çocuk hastalarımızın çok ilgi göstereceğini düşünüyorum. Bütün Körfez için hayırlı olsun diyorum” dedi.

“Tüm sağlık kuruluşlarının çevre dostu olmasını amaçlıyoruz”

Hastanelerdeki geri dönüşüm bilinçlendirmelerini eğlenceli hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Çevre Mühendisi Mustafa Ürüt ise, “Tüm sağlık dostu kuruluşlarımızın çevre dostu olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda sağlık kuruluşlarımıza yönelik olarak atık depolar inşa ettik. Tıbbi atık ve tehlikeli atık yönetimi konusunda baya bir yol kat ettik. Ama ambalaj atıkları konusunda daha yol almak için bu projeye imza atmak istedik. Amacımız ambalaj atıklarının kaynağında doğru ayrılması ve bunların ekonomiye kazandırılmasında eğlenceli bir hale getirmek. Bugün itibariyle bu potayı sağlık kuruluşumuza yerleştirdik. Amacımız hem sağlık personelimizin hem de hastaneye müracaat eden hastaların ellerinde oluşan pet şişeleri çöp kurularına atmak yerine gelip buraya hem eğlenerek hem ambalaj atıklarını ekonomiye kazandırarak hem de çevre korumasını hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımızdan destek bekliyoruz” diye konuştu.

“Spor alanlarına da geri dönüşü potaları yerleştireceğiz”

Pet atıklar gibi çok değerli atıkların ekonomiye yeterince katkı sağlamadığını belirten Körfez Belediyesi Çevre Teknikerleri Saha Sorumlusu Ufuk Kaya, “Pet şişeler maalesef çöplere gidiyor ve çöp miktarlarının her geçen gün artmasına sebep oluyor. Ekonomimizi canlandırmak için pet şişe gibi daha değerli nice atıkları geri dönüştürmemiz lazım. Bunun gibi yeni projeler bunlar. Ambalaj atıklarıyla ilgili bu yeni çalışmamız genelde hastanelerde başladık. Hastanelerde başlamamızın sebebi, hem yoğun olması hem de ambalaj atıklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda daha eğlenceli hale getirmek. Bu projeyle ilçemizde bulunan spor komplekslerine de bunlardan düşünüyoruz. Spor yapmak için gelen arkadaşlarımızın geri dönüştürülebilen malzemeleri buraya atmaları sağlamak için devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Deri dönüşüm potasının eğlenceli bir alan oluşturduğunu belirten hastane çalışanları ise projeyi destekleyeceklerini belirttiler.