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13 Eylül 2017 09:44

(Özel Haber) Kucağında bebeğiyle kapkaça uğradı

Kocaeli’de kucağındaki bebeğiyle yürüyen genç kadına otomobil ile yaklaşan kapkaççılar, kadının çantasını çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

(Özel Haber) Kucağında bebeğiyle kapkaça uğradı

13 Eylül 2017 09:44

Olayda minik bebek hafif şekilde yaralandı.


Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM cihazından para çeken Ayşe Ö. isimli kadın kucağında bebeği ile kaldırımda yürümeye başladı. Bu sırada kadının yanına otomobil ile yaklaşan kapkaççılar, genç annenin çantasını kolundan çekerek hızla uzaklaştı. Bir anda şoka uğrayan ve kendisini korumaya çalışan genç kadın dengesini kaybederek kucağındaki bebeğini yere düşürdü. Annesinin kucağından yere düşen bebek Mert Ö. hafif yaralanırken, genç anne olayın şokunu uzun bir süre atlatamadı. Kapkaç mağduru anne ve bebeği olay yerine çağrılan ambulans ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri kapkaççıları bulmak için çalışma başlattı.




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