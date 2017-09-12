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12 Eylül 2017 10:11

(Özel haber) Otomobiline sürten sürücüyü tekme tokat dövdüler

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda LPG alan sürücü ve arkadaşı, otomobiline sürten bir başka sürücü ile arkadaşını tekme tokam darp etti.

(Özel haber) Otomobiline sürten sürücüyü tekme tokat dövdüler

12 Eylül 2017 10:11

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, Değirmendere mevkiinde bulunan bir benzinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, benzin istasyonun içinde LPG alan aracın sahibi ve arkadaşları sohbet halindeyken istasyona gelen başka bir araç otomobile sürttü. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yakıt alan otomobildeki şahıslar, otomobillerine iki defa sürten sürücü ile tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar kavgaya tutuşuyor. Spor otomobil içerisinden çıkan iki şahıs tarafından feci şekilde dövülen diğer otomobil sürücüsü ile arkadaşı aldıkları darbelerle yerde kalıyor. Şahıslar darp ettikleri şahsın otomobilinin farlarını tekme ile kırıyor. Daha sonra otomobile binen şahıslardan biri tekrar inerek darp ettikleri şahsın otomobilinin el frenini indirerek trafiğin aktığı yola doğru itiyor. Yeniden aracına binen şahıs akaryakıt istasyonundan uzaklaşıyor.


Olay sonrası darp edilen otomobil sürücüsü ve kavgayı ayırmaya çalışan şahsın ise polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.




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