(Özel Haber) Savaş mağduru Suriyeli Ahmet'in tasarımları görenleri şaşırtıyor

Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak 3 yıl önce ailesiyle birlikte Kocaeli'nin Kartepe ilçesine yerleşen 14 yaşındaki Ahmet Haskir, eski elektronik eşyalardan topladığı malzemelerden çok sayıda ürün tasarladı. Suriyeli Ahmet'in yeni hedefi ise karada, havada ve deniz altında ulaşımda kullanılabilecek bir taşıt üretmek.

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle evlerini bırakan Yaser ve İman Haskir çifti, 4 çocuklarıyla birlikte 5 kilometre yolu yürüyerek Türkiye'ye sığındı. Haskir ailesi, 3 yıl önce Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendilerine yeni bir hayat kurdu. Ailenin 4 çocuğundan biri olan Ahmet Haskir ise, Suriye'de başlayan hayalini Kartepe'de devam ettiriyor. 14 yaşındaki Ahmet Haskir, çevresinde gördüğü eski ürünlerden topladığı cihazlarla yeni ürünler tasarlıyor.

Robottan makineye birçok ürün tasarladı

Bir yandan ilçede eğitimine devam eden Ahmet, topladığı eski cihazlarla yeni ürünler tasarlamaya başladı. Geri dönüşüme gidecek ürünleri alan Ahmet, yeteneğini geliştirebilmek için Kartepe Belediyesi tarafından açılan Abdulhamid Bilgievi'nin yolunu tuttu. Bilgievinde uzman öğretmenlerin desteğiyle çalışmalarını yürüten Ahmet, atık malzemelerden edindiği parçalarla yeni ürünler ortaya çıkarıyor. Bugüne kadar içecek makinesi, temizlik robotu, temizlik arabası, robot, ot biçme makinesi gibi ürünler tasarlayan Ahmet, yeni hedefinin ise karada, havada ve deniz altında insanların ulaşım sağlayabileceği bir taşıt tasarlamak olduğunu söyledi.

"Oradaki savaşın bir yılını yaşadım"

Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındıklarını ve 5 yaşında başlayan hayalini burada devam ettirme fırsatı bulduğunu dile getiren Ahmet Haskir, "Güzel bir yerdi, Türkiye gibiydi. Bakkallar, arabalar, motosikletler, her şey vardı. Oradaki savaşın bir yılını yaşadım. Uçaklar falan vardı. Bir silah deposu vardı, onu patlatmaya çalışıyorlardı. Bize yakın bölgelerde bombardımanlar oldu, yakınlarımdan hayatını kaybedenler oldu. Üzüldüm. Evimiz vardı Suriye'de. Dayıma bıraktık. 5 yaşında başladım icatlar yapmaya. Tornavida gibi şeylere çok meraklıydım. Daha sonra oyuncak kumandalı arabaları parçalamaya başladım. Daha sonra akülü araba gibi şeyleri parçalamaya başladım. Nasıl çalıştığını falan öğrenmeye çalıştım. Şimdi denizin içine giren bir drone yapmaya çalışıyorum. Hem denizde hem karada hem de havada gidebilen bir araç yapmak istiyorum. Ailem benim böyle şeyler yaptığımı görünce sevindi" dedi.

"Önce düşünüyorum"

Yaptığı ürünler hakkında da bilgiler veren Ahmet Haskir, "Mesela yaptığım bu robot hareket ediyor, selam veriyor. Merhaba diyebiliyor. Bunu yaparken şırıngalarla yapılmış bir kepçe vardı. Bunu kimse düşünmemişti. Sonra ben de yapmaya karar verdim. Önce düşünüyorum, kağıda çiziyorum, malzemelerini topluyorum ve yapıyorum. Çevremdeki insanlar benim böyle şeylerle uğraştığımı biliyorlar. Mesela ‘Kumandalı araba bozuk. Tamir edebilir misin' diyorlar. Tamir edilebilecekse yapıyorum, veriyorum. Çöpe atılacaksa bana veriyorlar, motorunu falan ben de alıyorum. Mesela yaptığım temizlik robotu var. Çöp toplayabiliyor. Süngeri var arkasında. Onunla temizleyebiliyor" diye konuştu.

"Biz burada onlarla ensar ruhumuzu paylaşıyoruz"

Suriye uyruklu Ahmet'in çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de, "Suriyeli evladımız Ahmet'in bu yaptığının öne çıkartılması belki belediyemizin çocuklarla ilgili faaliyetleri için çok önemli. Biz Kartepe Belediyesi olarak kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız için birçok sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Çocuklarımız için de yaptığımız 18 bilgievinde 5 bine yaklaşık çocuk eğitimde destek görüyor. Kimisi şiir, kimisi kompozisyon yazar, kimisi resim çizer, kimi de farklı şeyler yapar. Çok yetenekli bir evladımız. Bir özelliği de yaptığı şeyi söküp onunla tekrar farklı bir şey yapabiliyor. Dolayısıyla çok masraflı değil. Biz burada onlarla ensar ruhumuzu paylaşıyoruz. Ahmet gibi çocuklarımız okullarımızda entegre oluyorlar" şeklinde konuştu.