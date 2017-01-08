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08 Ocak 2017 11:00

(Özel Haber) Sibirya kaplanlarının kar keyfi

(Özel Haber) Sibirya kaplanlarının kar keyfi

08 Ocak 2017 11:00

Kocaeli’de yağan karla beyaza bürünen Darıca Hayvanat Bahçesi’nde başta Sibirya kaplanı olmak üzere yabani hayvanlar karın keyfini çıkarıyor.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı’nda yaşayan hayvanlar kar yağışı altında keyifli saatler geçiriyorlar. Hayvanat bahçesi sakinlerinden Sibirya kaplanı, kızıl panda, Çin Munçak geyiği gibi soğukkanlı hayvanlar karın tadını çıkardı. Yağan kar en çok soğuk havalarda yaşamayı seven Sibirya kaplanının işine geldi. Soğuk havaya alışkın olan Sibirya kaplanı, karların arasındaki yiyecekleri alarak yedi.

“Sibirya kaplanlarını bu mevsimde gözlemlemek keyif veriyor”
Sibirya kaplanlarının kar yağdığı için çok sevindiğini belirten Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Öğrenciler gibi karı dört gözle bekleyen Sibirya kaplanları, kızıl pandalar, Çin Munçak geyikleri var parkımızda. Hafta sonuna geldi kar yağışı, öğrenciler üzüldü ama bunun aksine Sibirya kaplanları çok sevindi. Karda epeyce eğlendiler. Et verdik şuan keyfine diyecek yok. Karın yağışını, değerini en çok bilenlerden birisi. Parkımızda soğuğu seven hayvanlar fazla. Onları bu mevsimde gözlemlemek, bu kadar yakından gözlemlemek ayrı bir keyif veriyor. Bu canlıları görmeye gelen ziyaretçilerimiz de oldu gün içerisinde. Onlarda büyük keyif yaşadılar” dedi.
Kar yağışı ile birlikte Sibirya kaplanları ve kızıl pandalar güzel görüntüler oluşturdular.



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