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23 Aralık 2016 13:09

(Özel Haber) Silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı

(Özel Haber) Silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı

23 Aralık 2016 13:09

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alacak verecek meselesi çıkan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı. Çıkan çatışmada vatandaşların panik hali ve çatışmaya girip kaçan grubun olay yerinden uzaklaşma anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, gece Gebze İstasyon mahallesi Şehit Abdullah Horoz caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı çatışma çıkmış, çatışmada A.K.(46), A.K. (40), R.A.(36), A.K. Y.(39), R. K. Y.( 27) ve Ş.A.( 36) isimli 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Polis ekipleri olay yerinde çatışmaya karışan İ.Y. isimli bir şahsı ise silahlarla birlikte bir iş yerinin çatısında yakalayarak gözaltına almıştı. 6 kişiyi yaralayan diğer grup ise olay yerinden lüks bir araçla kaçarak kayıplara karıştı.
Yaşanan silahlı çatışma sırasında sokakta bulunan vatandaşların hızla olay yerinde kaçışma görüntüleri ve seyir halinde bulunan araçların olay yerine geldiklerinde hızla geri dönme anları kameralara saniye saniye yansıdı. Çatışmaya katılan grup üyelerinin kaçmış oldukları lüks araçtan bir şeyler alıp çatışmaya gittikleri ve çatışmanın sonunda olay yerinden kaçma anları kameralar tarafından görüntülendi.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



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