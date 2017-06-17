(Özel Haber) Tekvando Milli Takımı Dünya Şampiyonası’na hazır

Tekvando Milli Takımı, Güney Kore’nin Muju şehrinde 24-30 Haziran tarihlerinde Güney Kore’de düzenlenecek olan şampiyona için Kocaeli’nin zirvesi Kartepe’de düzenlediği 2 hafta süren kampı tamamladı. Teknik Direktör Ali Şahin eşliğinde yoğun bir antrenman programını tamlayan 8 erkek ve 8 kadından oluşan milli takım, Dünya Şampiyonası’ndan madalyalar ile dönmeyi hedefliyor. Başarılı bir kamp geçirdiklerini ifade eden Avrupa ve Dünya Şampiyonu Servet Tazegül ise Türk halkının desteğiyle yeni başarılar kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Tazegül: “Güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum”

Şampiyona için güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden milli tekvando sporcusu Servet Tazegül, “2011 Londra Olimpiyatlarında altın madalya kazandım. 2 kez Dünya, 5 kez de Avrupa şampiyonluğum var. Bu sene Muju’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Takım güzel bir hazırlık dönemi geçirdi. Tabi dünya şampiyonası bizim için olimpiyatlara giden yolda çok önemli. Kendimizi orada en üst seviyedeki oyuncularla kıyaslama şansı buluyoruz ve olimpiyatlara giden yolda önemli puanlar elde edebiliyoruz. Takım arkadaşlarıma ve kendime başarılar diliyorum. Türk halkının dualarını bekliyoruz. İnşallah güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum. Buradaki güzel hazırlık inşallah Kore’ye yansır ve başarılı döneriz” dedi.

Ali Şahin: “Turnuvalar güzel geçti”

Şampiyona öncesindeki turnuvaların sporcular için çok iyi geçtiğini söyleyen Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ise, “Her yılın başından itibaren sporcularımız hem Avrupa hem dünya şampiyonalarında yarışmak için özellikle uluslararası Open turnuvalarda yarışmaya başlıyoruz. Turnuvalarda çocuklarımız oyunlarını alıyorlar, olimpiyat elemeleri için puan alıyorlar ve büyük şampiyona olan bu sene 2017 dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Turnuvalar çocuklar için gayet güzel geçti. Hepsi kendi müsabaka eksiklerini gördüler maç eksiklerini gördüler” diye konuştu.

“Bütün sporcularımızdan beklentimiz madalya”

VTF’de 2 ayda bir oyun kuralları değiştiği için teknik kapasiteyi oturtmakta biraz sıkıntı çektiklerini dile getiren Şahin, “Ama orda karşılaşabileceğimiz her türlü değişikliğe hazırlıklı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Gideceğimiz bölge yüksek olduğu için kamp olarak Kartepe’yi seçtik. Buradaki yükseklik oranında çalışmayı uygun bulduk. Yaklaşık 2 haftadır burada çalışıyoruz. Çalışmalar güzel bir seviyeye geldi. İnşallah birkaç gün sonra oraya hareket edeceğiz. Bütün sporcularımızdan tabi ki beklentimiz madalya. Hepsi de şuanda iyi ve hazır gözüküyor. İnşallah bu hazırlığı en güzel şekilde madalyaya çevirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Ülkemizi başarıyla temsil etme alışkanlığımızı sürdüreceğiz”

Türkiye’yi temsil etmenin kendilerini ayrı bir manevi havada hissettirdiğini de anlatan Şahin, “Bu duyguyu bütün çocuklarımızla beraber yaşıyoruz. Bütün müsabakalarda yaşıyoruz. Onun ayrı bir ehemmiyeti var. Ülkemize madalya getirmek istiklal marşımızı okutmak bize değişik bir haz veriyor. Bu hazda değişik bir alışkanlık veriyor. İnşallah bu alışkanlığı da orada devam ettireceğiz. Bizim tarihten gelen bir zafer kazanma veya emeğimizin karşılığını görme gibi bir şeyi başardığımızda değişik bir haz alıyoruz. Özellikle bu bayrakla ilgili başarıyla ilgili bir mevzuat olduğunda o duyguyu tarif etmek zor. Hepimiz birlikte yaşıyoruz. İnşallah yaşatmaya da çalışacağız” ifadelerini kullandı.

16 sporcu yarın yola çıkacak

Öte yandan Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenecek şampiyona için yarın yola çıkacak kafilede erkeklerde: 54 kiloda Deniz Dağdelen, 58 kiloda Mertcan Dolmacı, 63 kiloda Hakan Reçber, 68 kiloda Ferhat Can Kavurat, 74 kiloda Servet Tazegül, 80 kiloda Yunus Sarı, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu, +87 kiloda Serdar Yüksel, bayanlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 49 kiloda İpek Çidem, 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 62 kiloda İrem Yaman, 67 kiloda Nur Tatar, 73 kiloda Sude Bulut ve 73 kiloda Nafia Kuş yer alıyor.