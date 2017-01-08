Kocaeli’de dün akşam arızalı telefonunu götürdüğü mağazada kimse ilgilenmeyince kamyonla içeriye dalan 22 yaşındaki Emre Torun konuştu.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir elektronik mağazasında meydana geldi. Kısa bir süre önce askerden geldiği öğrenilen Emre Torun, bir mağazadan telefon aldı. Telefonun arıza yapması üzerine Emre Torun aldığı mağazaya gitti. Sıkıntısının çözülmemesine sinirlenen Torun, mağaza önüne park eden araçları fark ederek, “Çekilin. Oraya park etmeyin” diye uyardı. Daha sonra yol kenarına park ettiği kamyona binen Emre Torun, hızla gelerek mağazanın duvarına çarptı. Duvarın bir kısmı hasar görürken, mağaza çalışanları ve müşteriler kısa süreli panik yaşadı. Sürücü hemen kamyondan indirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

Olayın ardından yaşadıklarını İHA’ya anlatan kamyon sürücüsü Emre Torun, “İsmini vermek istemediğim bir elektronik şirketinden telefon aldım. Daha sonra telefonu kullanmaya başladım. Telefon daha sonra ekranı kırılarak bozuldu. Babamla birlikte yola gittik, aradan 1 ay geçti. Daha sonra evden öğrendim ki babam iş almış. Ben de bu fırsattan istifade ’İzmit’de telefonumu yaptırırım’ dedim. Gerekli evrakları aldım. Tam otobüse binecekken aklıma kamyon geldi" dedi.

Mağazada yaşadıklarını anlatan Torun, “Mağazaya gittim. Kamyoneti de asfaltta çekemeyeceğim için girişe yakın bir yere çektim ve girdim içeri. İçeri girdikten sonra ’Yetkili bir kişiyle görüşebilir miyim’ dedim. Ben bu telefonu buradan aldım ve elimde faturası vardı. İşte orada bana, ‘Size yardımcı olamayız. Sizi başka yere göndereceğiz’ dediler. Nasıl oldu ne bitti derken çıktım dışarı, sinirliydim, basmışım arabanın marşına, kaldırdım arabayı, sonra indim arabadan. Daha sonra olanlar oldu” diye konuştu.

Elektronik mağazaya girmeden önce çevredeki vatandaşları uyardığını belirten Torun, “Benim önümde araçlar vardı, ben de dedim ki ‘Abicim çıkın buradan, dönerken çarpabilir’. Arabaları çektirdim. İnsanlara, ’Araba büyük, çarpabilir. Kendinize dikkat edin. Ben acemi şoförüm’ dedim. Ben babamla gidiyordum geliyordum sıkıntı olmuyordu. Babamsız gittim, böyle bir sıkıntı oldu. Şuan babam beni eve almıyor, dışarıda kaldım” diye konuştu.