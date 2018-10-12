(Özel Haber) Tır dorsesinde kurulan sahne, köy çocuklarını tiyatro ile buluşturuyor

Kocaeli'de Şehir Tiyatroları bünyesinde tır dorsesinde kurulan Gezici Tiyatro, 13 yıldır binlerce kilometre yol katederek kent merkezlerine uzak köylerdeki çocukları tiyatro ile buluşturuyor. Şimdiye kadar 100 binden fazla kişiyi tiyatroyla buluşturan Gezici Tır Tiyatrosu, çocuklara sanat sevgisi aşılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde 2005'te başlatılan bir proje ile bir tır dorsesine kurulan tiyatro sahnesi 13 yıldır, köylerde yaşayan başta çocuklar olmak üzere tüm halkı tiyatroyla buluşturuyor. Kent merkezine uzak köylerdeki yetişkinden çocuğuna herkesin tiyatro ile tanışması amacıyla başlatılan “Gezici Tır Tiyatrosu” projesi kapsamında yola çıkan tır, kent merkezlerine kilometrelerce uzaklıktaki köylere gidip, dorse kısmında özel olarak tasarlanmış olan sahnede sergilenen oyunlar ile tiyatroyu vatandaşların ayağına getiriyor. 13 yılda 270 köye giden gezici tır tiyatrosu, 15 farklı oyunla 100 binden fazla çocuk ve yetişkine tiyatro izleme heyecanını yaşattı.

Yeni sezonda 15 köy okulunda yüzlerce çocuk tiyatro izledi

Yeni sezonda da çocukları tiyatro ile bir araya getirmek amacıyla yola çıkan Gezici Tır Tiyatrosu, yaklaşık 1 ay içerisinde 15 köy okuluna ulaştı. Senaristliğini ve yönetmenliğini Aytek Elgün'ün yaptığı “Minik Bulut Minnak” isimli oyunla köylerdeki çocuklara, küresel ısınma hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin bilinçlendirilmesi amacıyla 5 oyuncusuyla yola çıkan ekip, 15 okulda yüzlerce çocuğa ulaştı. Heyecanlı gözlerle tiyatro oyununu izleyen çocuklar ise bir yandan eğlenirken bir yandan da küresel ısınma konusunda bilinçlenme fırsatı yakaladılar.

“Çocuklara özellikle doğa sevgisini, hayatın kıymetini anlatmak istiyoruz”

Yaptıkları proje ile çocuklara tiyatro heyecanını yaşatıp, eğlence ile de bilgilenmelerini hedeflediklerini söyleyen oyun senaristi ve yönetmeni Aytek Elgün, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak, tır tiyatrosu yapıyoruz. Köylere, mahallelere ve tiyatroya gelemeyecek, uzaktaki çocuklarımızın yanına tiyatroyu getiriyoruz. Çocuklara özellikle doğa sevgisini, hayatın kıymetini anlatmak istiyoruz ve hayallerinin peşlerinden gitmeleri çok önemli. Çünkü çocuk oldukları için en güzel hayal kurabilecekleri yaştalar. Hayallerinin peşinde gidebilsinler, özgür olabilsinler, inandıklarını söyleyebilsinler istiyoruz” dedi.

“Onlar ve bizim için çok heyecan verici bir şey”

Uzak bölgelere tiyatroyu götürerek çocukların mutlu olmasını sağlamanın, kendilerini de mutlu ettiğine değinen Elgün, “Dolayısıyla onlar ve bizim için çok heyecan verici bir şey. Yüzlerindeki mutluluğu görmek bir kere bizleri çok mutlu ediyor. Onların gözündeki mutluluğu görmek bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca çocuklarımızı geleceğe hazırlamak amacıyla kentimizin her yerine tiyatro götürmenin heyecanını yaşıyoruz. Özellikle kırsal kesimde düzenlenen bu etkinliklerin değeri çok fazla. Çünkü ömürlerinde hiç tiyatro seyretmemiş yavrularımıza tiyatroyu getiriyoruz” diye konuştu.

“Tiyatro çok güzeldi”

Tiyatroyla bir araya gelmenin heyecanını yaşayan Türk Fransız Kardeşlik İlkokulu öğrencilerinden Elif Ebrar Ahat ise, tiyatro oyununun çok güzel olduğunu belirterek, “Bugün okulumuza gelen tiyatroda küresel ısınmayı öğrendim. Çok güzeldi. Yerlere çöp atmamamız gerektiğini gördük. Oyunda Gürül ve Hoşur'un kapışmaları çok hoşuma gitti” şeklinde konuştu.

“Araçlarımıza sessiz motor takmamız gerektiğini öğrendik”

İzledikleri tiyatro oyunu ile çok eğlendiklerini söyleyen Muhammet Savaş ise, “Yerlere çöp atmamak, egzozlara filtre takmak, araçlarımıza sessiz motor takmamız gerektiğini öğrendik. Oyunda en çok Hoşur ile Gürül'ün yağmur damlatamamasına güldüm” ifadelerini kullandı.

“Yine tiyatroya gitmek isterim”

Daha önce okullarına gelen Gezici Tır Tiyatrosu ile ilk defa tiyatroyla tanıştığını söyleyen öğrencilerden Güveyda Fidan da, “Tiyatro çok güzeldi. Bulutları ve mutluluğu öğrendim. Çok eğlendim. Yine tiyatroya gitmek isterim. Daha önce de bir kere okulumuza gelmişti tiyatro. Bundan sonra da okulumuza tiyatro gelmesini isterim” dedi.