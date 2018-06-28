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28 Haziran 2018 23:44

Özel halk otobüsündeki ölümlü kavganın şüphelisi yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsünde yüksek ses yüzünden çıkan ve şoförün hayatını kaybettiği kavganın ardından kaçan şüpheli yakalandı.

Özel halk otobüsündeki ölümlü kavganın şüphelisi yakalandı

28 Haziran 2018 23:44


Olay, öğlen saatlerinde İzmit Kuruçeşme mevkii D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Yahya Kaptan–Derince Sopalı hattında görev yapan 121 nolu otobüsün şoförü Hüseyin Göncü (37), İzmit’te bir duraktan parası ve otobüs kartı olmadığını söyleyen S.B. (24) adlı yolcuyu aldı. Otobüse binen şahıs, şoförün hemen arkasında yüksek sesle konuşunca kendisini uyaran şoför ile tartıştı. Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olayda Hüseyin Göncü


bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından araçtan hızla inerek kayıplara karışan S.B. adlı inşaat işçisi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.




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