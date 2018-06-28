Özel halk otobüsündeki ölümlü kavganın şüphelisi yakalandı

Olay, öğlen saatlerinde İzmit Kuruçeşme mevkii D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Yahya Kaptan–Derince Sopalı hattında görev yapan 121 nolu otobüsün şoförü Hüseyin Göncü (37), İzmit’te bir duraktan parası ve otobüs kartı olmadığını söyleyen S.B. (24) adlı yolcuyu aldı. Otobüse binen şahıs, şoförün hemen arkasında yüksek sesle konuşunca kendisini uyaran şoför ile tartıştı. Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olayda Hüseyin Göncü

bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından araçtan hızla inerek kayıplara karışan S.B. adlı inşaat işçisi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.