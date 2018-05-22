Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 10:27

(ÖZEL) Kafası tellere sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Gezbe ilçesinde bahçe tellerine kafası sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

(ÖZEL) Kafası tellere sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

22 Mayıs 2018 10:27


Olay, 13.30 sularında Gebze Gaziler Mahallesi 1751 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bahçeden kedi sesi duyan mahalle sakinleri bahçeye geldiklerinde kedinin kafasını tellere sıkışmış olduğunu gördü. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayan mahalleli, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kafası sıkışan kediyi kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı.


Ekipler kediye zarar vermemek için tel makas ile telleri gevşetti. Acı içinde miyavlayan yavru kedi, tellerin gevşemesi üzerine sıkıştığı yerden kurtuldu. Kurtarılan kedi daha hızla gözden kayboldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç