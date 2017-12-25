Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 10:32

(Özel) Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi

Geçtiğimiz hafta başlayan yağış ile, yeni yıl öncesi beyaz gelinliğini giyen Kartepe’nin havadan görüntüsü izleyenleri büyülüyor.

(Özel) Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi

25 Aralık 2017 10:32


Haftasonu özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’dan gelen misafirlerini ağırlayan Kartepe’de yeni yıl öncesi yağan karın sevinci yaşanıyor. İşletmeciler yeni yıl öncesi son hazırlıklarını yaparken, Kartepe’nin havadan çekilen görüntüleri ise adeta izleyenleri mest ediyor. Kartepe’nin zirvesine çıkan yerli ve yabancı misafirleri, Kocaeli ile Sapanca’nın eşssiz manzarası karşılıyor. Havadan çekilen görüntülerde, Kartepe’nin beyaz örtüsü ile Kocaeli’nin güneşi aynı anda yer alıyor.


Özellikle doğanın harika olduğunu ifade eden tatilciler, “Kartepe’de her mevsim ayrı güzel. Kışın beyaz, ilkbaharda yeşil, sonbaharda ise kahverengi renkler bizi karşılıyor” dedi.


Havadan çekilen görüntüler, adeta izleyenleri dinlendiriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
14
°
C
  • Salı
    14°C
  • Çarşamba
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç