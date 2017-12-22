Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birkaç gün önce ulusal kanallara çıkarak, İstanbul’da avukat olan kızına ait dairenin 1 milyon dolar değerinde olmadığını söylemiş ve 100 bin dolara evi isteyene satacağını dile getirmişti. Başiskele’de tekstil, otomotiv ve inşaat işleri yapan Mustafa Öztürk adlı bir iş adamı da bunun üzerine eve talip olduğunu açıkladı. Avukatına gerekli işlemleri başlatması için vekalet verdiğini dile getiren Öztürk, “Onlar 100 bin dolar istiyor, ben satış işlemi ücretlerini üstlenerek 10 bin dolar da fazla para vermeye hazırım” diyerek peşin para ile evi almak istediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu 100 bin dolara satacağını söylemişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu bir TV kanalında avukat olan kızının görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye ait bir rezidansta dairesi bulunduğu iddialarının sorulması üzerine, “Benim kızımın orada 73 metrekarelik bir dairesi var. Gitsin kızımın evinde çekimler yapsınlar. Baksınlar, bu ev milyon dolarlık bir ev mi, yoksa mütevazı bir ev mi? Hayret ediyorum gerçekten. Versinler 1 milyon dolar, hemen verelim. Hiç tereddüdüm bile yok. Tapusunu da verelim. Hatta 1 milyon dolardan da vazgeçtim, 500 bin dolar versinler, hatta 100 bin dolar versinler vallahi hemen veririz” demişti.

“Avukatıma işlemleri başlatması için talimat verdim”

Haberlerin ardından evin daha değerli olduğunu söyleyen ve 110 bin dolara evi almaya hazır olduğunu belirten iş adamı Mustafa Öztürk, “Bir gün evde haberleri izliyordum. Bir açık oturumda Sayın Kılıçdaroğlu, kızının 1 milyon dolarlık daire aldığı sözlerine istinaden ‘O daireyi ben 100 bin dolara verene veriyorum’ diye söyledi. Benim de dikkatimi çekti, aradım kanalları. ‘Ben 100 bin dolarak daireye talibim, alım-satım masrafını da ben üstleneceğim’ diyerek teklifimde bulundum. Dün akşam haberlerde ‘Müşteri bulundu, bakalım bu işin sonu ne olacak’ denildi. Ondan sonra da CHP’nin sözcüsü çıktı dedi ki, ‘Avukatımızla görüşsünler, sözümüz söz. Daireyi vereceğiz.’ Ben de şimdi avukatıma talimat verdim. Yazışmalar başladı.

Bakalım ne olacak” dedi.

“100 bin dolar istediler ben 110 bin dolar nakit veriyorum”

Bugün tekliflerini CHP avukatına ileteceklerini ifade eden Öztürk, “Kendisi 100 bin dolar dedi. 110 bin dolar olsun sıkıntı yok. Benim param çok kıymetlidir. Ben 10 bin dolar daha fazla verdimse çok iyi arttırdım demektir. Ben hazırım, param da hazır. Nakit, hiç krediye de bulaşmayacağım. İstedikleri zaman istedikleri yerde satış yapabiliriz” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu sözünde dursun”

Evi alırsa sadece misafirlerini ağırlamak için kullanacağını dile getiren Öztürk, “Arada bir gideceğim orda misafirlerimi ağırlayacağım. Hatta Artvin’den bir yeğenim koyu CHP’li kendisi. ‘Artık ben AK Parti’ye oy vereceğim sırf bu yüzden. Fotoğrafını da çekip sana atacağım’ dedi. Ona da sözüm var, evi alırsam onu ağırlayacağım dairede. Ben inşaat işiyle uğraşıyorum. Oradaki dairelerin 500-600 bin dolar olduğunu düşünüyorum. Yani oarda 100 bin dolara daire yoktur. Ama veriyorlarsa ben alıyorum. Kılıçdaroğlu, Türkiyemizin ana muhalefet lideri olarak verdiği sözün arkasında durmasını istiyorum” şeklinde konuştu.