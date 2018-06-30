(Özel) Midyeciler denizin ortasında kaçtı ekipler kovaladı

Özel olarak tasarlanan amfibik araçla yakalanan kaçak midye avcısı, “Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim” diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan ve koruma altındaki kuş gözlem merkezi sularında kaçak midye avcılığı yapan 8-10 kişilik şahıslarla, kendilerini sudan çıkarıp cezai işlem uygulamak isteyen görevliler arasında yaşanan köşe kapmaca ilginç görüntülere sahne oldu. Edinilen bilgiye göre İzmit Körfezi’nde kaçak midye yapan şahısları engellemek isteyen zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, alana gelerek kaçak avcıları denizden çıkmaları konusunda uyarıda bulundular. Şahısların zabıta ekiplerince yapılan uyarılara karşılık vermemesi üzerine polis ekiplerinden destek istenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Deniz polisi, Dalgıç polisler ve Yunus timleri sevk edildi.

Kıskaca alınınca sazlıkların arasına kaçtılar

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, denizden çıkmayan şahıslara megafonla denizden çıkmaları konusunda uyarıda bulundu. Ceza yemekten korkan avcılar denizden çıkmayınca, özel olarak tasarlanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait amfibik yosun toplama aracıyla karadan, deniz polisine ait botla deniz kısmından şahıslar kıskaca alındı. Kıskaca alındıklarını fark eden şahıslar, malzemelerinin bir kısmını denizde bırakarak, kıyıdaki sazlıklara doğru kaçmaya başladılar.

“Karı mı satıyoruz, çekme”

Polis, Tarım İl Müdürlüğü, zabıta ekipleri ile sazlıklara doğru kaçan şahıslar arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şahıslardan birkaçı araçları ile olay yerinden kaçarken bir kısmı ise sazlıkların arasına girerek gözden kayboldu. Sazlıklara saklanmaya çalışan bir şahıs ise ekipler tarafından topladığı midyelerle yakalandı. Sahile getiren kaçak midye avcısı, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Ne yapıyorsun abi. Karı mı satıyoruz, çekme” diyerek tepki gösterildi. Yakalandığı sırada polis ekiplerine saldırdığı iddia edilen şahıs daha sonra Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yaklaşık 10 bin TL değerinde midye ve malzeme ele geçirildi

Daha sonra sazlıkların arasında saklanan diğer kaçak midye avcılarının çıkmasını bekleyen ekipler, şahısların denizde midye topladığı alanlarda arama çalışması yaptı. Ekipler, tarafından denizde yapılan aramalarda çıkartılanlar ise şaşkınlığa neden oldu. Deniz polisi, İl Tarım Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekiplerince yapılan aramalarda yaklaşık 7 bin TL değerinde şahısların midye aramada kullandıkları çok sayıda malzeme ve yaklaşık 3 bin TL değerinde midye ele geçirildi.

Yakalanan şahsa para cezası kesildi

Ekipler tarafından çıkartılan midyelerin taşındığı araca, dalgıç ve midye toplama malzemelerine el koyuldu. Yakalanan şahıslara ise bin 350’şer TL ceza kesildiği öğrenildi.