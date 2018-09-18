(Özel) Mimar Sinan'ın Kocaeli'deki 439 yıllık eseri yeniden hayat buluyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 439 yıl önce Padişah 2. Selim'in veziri Pertev Mehmet Paşa adına Mimar Sinan'a yaptırılan Pertev Mehmet Paşa Camii ve külliyesinde restorasyon çalışması başlatıldı. Orijinal dokusunda caminin tekrardan gün yüzüne çıkartılmasının hedeflendiği restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi.

Osmanlı Devleti Padişahı 2. Selim'in veziri Pertev Mehmet Paşa adına ölümü sonrasında 1579 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Pertev Mehmet Paşa Camii'nin orjinal dokusu gün yüzüne çıkartılıyor. Yaklaşık 439 yıl önce yapılan ve içerisinde sübyan mektebi ve hamam ve çeşmenin yer aldığı camide İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Mimar Sinan'ın ve Kocaeli'nin önemli eserlerinden olan Pertev Mehmet Paşa Camii'nde başlatılan çalışmalar kapsamında camii ve külliyesinin orijinal yapısına kavuşturulması ve zamanla aşınan bölgelerde onarımların yapılması hedefleniyor. Camide devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Caminin bozulan orjinalliği yeniden ortaya çıkarılacak

Yaklaşık 4 milyon 255 bin 800 TL'ye projelendirilen camideki restorasyon çalışmalarının 2019 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor. Camiyi çevreleyen bahçe duvarlarından külliyeye, motiflerden bahçeye kadar birçok alanda restorasyonun yapılıyor. Daha önce yapılan restorasyon çalışmalarında yapının orijinalliğinin bozulduğunu söyleyen Mimar Yusuf Balyemez, yapılacak olan çalışmalar ile yapının en özgün şekilde tekrar hizmete sunulacağını ifade etti. Yapılan çalışmalar kapsamında fiziki olarak restorasyon çalışmalarının yüzde 40'ının tamamlandığını ifade eden Yusuf Balyemez çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.

“Çok sayıda deprem geçirmiştir”

Çalışmaların sürdüğü Pertev Mehmet Paşa Camii hakkında bilgiler aktaran Balyemez, “Eserimizin yapımına 1573 yılında başlanılmıştır. 6 yıllık sürenin ardından 1579 yılında tamamlanmıştır. Taş yapıda olup kare şeklinde tasarlanmış bir eserdir. Kare olarak planlanan cami sekizgen bir geçirgen yapılmış ve onun üzerine de kubbe oturtturulmuştur. Yapının kuzey kısmında caminin son cemaat mahalli yapılmıştır. Bu son cemaat mahallinde de sağlı sollu 2 kubbe ve bir de tonuz inşa edilmiştir. Yapı çok eski yapıdır. Çok sayıda deprem geçirmiştir. Birçok hasar görmüştür, ancak bu hasarlar taşıyıcı sistemi etkilememiştir” dedi.

“İlaveleri çıkartarak yapının özgünlüğünü açığa çıkarttık”

Yapıda yapılan çalışmaların kurulan kurul tarafından verilen kararlar doğrultusunda büyük titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Mimar Yusuf Balyemez, “Projelerimiz tamamen kurul tasdiklidir. O öneri ve kararlar doğrultusunda uygulamalar yapıyoruz. Biz yapının altında başlayarak üste doğru, sonradan eklenen ilaveleri çıkartarak yapının özgünlüğünü açığa çıkarttık. Öncelikli işimiz o oldu. Çalışmalarımıza geçen yılın Eylül ayında başladık. Yapının teslimi taahhütte 700 gün olarak belirlendi. Bize verilen zamanın neredeyse yarısını kullandık. Ve çalışmaların yaklaşık yüzde 40'ını tamamladık” diye konuştu.