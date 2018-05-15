Özel öğrenci yurtlarının sıkıntıları konuşuldu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Özel Öğrenci Yurtları Dernek Başkanı Davut Çelik ve üyeleriyle bir araya geldi. Sektörün karşılaştığı sorunlar ve bunların çözüme dönük neler yapılabileceğinin değerlendiği toplantıda üniversite öğrencilerinin kente olan uyumu da ele alındı. Gerçekleştirilen istişare toplantısında Kocaeli’de bulunan özel öğrenci yurtlarının sorunlarını ve taleplerini ifade eden Dernek Başkanı Davut Çevik, “Gençlerimize hizmet etmek bizler için çok önemli bir görevdir. Bugüne geldiğimizde karşılaştığımız ve çözüm bekleyen eksiklikleri Büyükşehir Belediyesi Başkanımız İbrahim bey ile görüşeceğiz. Çok verimli geçeceğini düşündüğüm bu toplantıdan sektöre dönük yeni yaklaşımların çıkacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Yurt kapasitelerinin yukarı çekilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı İBrahim Karaosmanoğlu, “Özel yurtlarımızın mevcut kapasitelerinin altında çalışmasının önüne hep birlikte geçmemiz gerekmektedir. Elbette verilen hizmetin kapasitesi ve ulaşım noktasında iyi konumda olması, üniversite öğrencilerinin taleplerinde öne çıkanlar olarak görüyoruz. Sektörün tam kapasite çalışması ve en güzel hizmetin verilmesini bizler çok arzu ediyor ve önemsiyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin yaşadıkları zorlukların farkında oldukların da belirten Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize barınma noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yurt problemlerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sosyal yaşamlarını ve özellikle eğitimlerini daha kaliteli hale getirecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu noktada özel yurt işletmelerimizin yanında olduğumuzu ve karşılaştıkları sorunlara karşı da hep beraber çözüm bulma arzusunda olduğumu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Umuttepe’de yapılan yatırımlar hakkında da konuşan Karaosmanoğlu, “Bizim arzumuz kökü mazide gözü atide bir gençliktir. Bu gençliğe hizmet eden siz özel yurt temsilcilerimizin karşılaştığı eksiklikler ve sorunlara karşı da birlikte çözüm bulacağız. 2000’li yılların başıydı. Üniversite öğrencilerimiz prefabriklerde eğitim görüyorlardı. Umuttepe yolunun durumu içler acısıydı. İtfaiye, ambulans bile bu yollara giremiyordu. Burada büyük bir kentsel dönüşüm başlattık. Birçok evi istimlak ettik. Umuttepe yolunu çift hale getirdik. Yol güzergahında üst geçit de yaparak yurtlarına da daha güvenli geçmelerini sağladık” ifadelerini sarf etti.

Görüşme yapılan istişarenin ardından sona erdi.