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21 Temmuz 2018 10:22

Özel öğrenciler Gez Gör ile İzmit’i gezdi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Gez Gör programıyla İzmit’in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Özel öğrenciler Gez Gör ile İzmit’i gezdi

21 Temmuz 2018 10:22


Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri ve Akademi Liselerle normal eğitim alan öğrencileri desteklerken, hayatın içerisinde yaşayan engelli öğrencileri de ihmal etmiyor. Bu kapsamda Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriliyor. Engelli öğrenciler için kurs programlarının yanı sıra, birçok sosyal etkinliklerde düzenleniyor. Merkezde eğitim alan 85 öğrenci, eğitmen ve idarecilerle birlikte İzmit’in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Gez Gör programı kapsamında yapılan gezide öğrenciler, daha önce hiç gitmedikleri yerleri gezerek mutlu ve keyifli zaman geçirdi.


Cemil Meriç Engelsiz yaşam merkezinde eğitim alan özel öğrencilerine, kendi zeka ve kapasitelerine uygun eğitim verilirken sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Sosyal etkinlikler kapsamında öğrenciler, Gez Gör programı kapsamında İzmit Tarih turuna katıldı. 85 öğrenci rehber eşliğinde Bağçeşme Namazgah Şehitliği, Gazi Süleyman Paşa Camii, Canfeda Hatun Çeşmesi, Süleyman Paşa Hamamı, Akça Koca Camii, Sırrı Paşa Konağı, Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayün, Saat Kulesi, Atatürk Heykeli, İzmit Gar Binası ve Kocaeli Bilim Merkezini gezdi.




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